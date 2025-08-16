Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı

Türk sinemasının unutulmaz isimleri arasında yer alan Kadir İnanır, yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündemde...

İnanır, uzun süredir bazı sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor ve zaman zaman da hayranlarını korkutuyor.

İnanır, 24 Mart 2024'te beyin damarına pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılmış ve bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

SON HALİ SOSYAL MEDYADA PAYLAŞILDI

Taburcu olduktan sonra evinde fizik tedavisine devam eden İnanır'ı, yakın dostları yalnız bırakmıyor.

Son olarak DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, İnanır'ı ziyarete gitti ve o anlardan da bir kare paylaştı.

"SAĞLIĞI İYİYE GİDİYOR, BARIŞI KONUŞTUK"

Ziyaret sırasında İnanır ile çektirdiği kareyi yayınlayan Beştaş, "Sevgili Kadir İnanır’ı ziyaret ettik. Sağlığının iyiye gittiğini memnuniyetle gördük. Barış özlemlerimizi konuştuk, muhabbet ettik." notunu düştü.

ZAYIF HALİ GÜNDEM OLDU

Kadir İnanır'ın, Meral Danış Beştaş tarafından paylaşılan fotoğraf karesinde bir hayli zayıf olması da dikkatlerden kaçmadı.

SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

İnanır'ın sağlık durumunun iyiye gittiğini vurgulayan Beştaş, hayranlarını da sevindirmiş oldu.

Daha önce Ahmet Ümit, Ümit Tokcan ve ressam Sali Turan da İnanır'ı fizik tedavi gördüğü merkezde ziyaret etmişti.

İnanır'ın bu süreçte dostlarının desteğiyle toparlanmaya çalıştığı dikkat çekerken, sağlık durumuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.