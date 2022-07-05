- Haberler
- Gündem Haberleri
- Kadir Şeker davasında karar günü
Kadir Şeker davasında karar günü
- Haber Merkezi
- 05.07.2022 - 13:28
Konya'da şiddet gören genç kadını kurtarmak için hamle yapan Kadir Şeker'in hayatı karardı.
Kadına şiddeti engellemek isterken saldırganı öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önce müebbet hapse çarptırılmış ardından ise indirimlerle 12 yıl 6 ay cezaya kadar düşürülmüştü.
Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Kadir Şeker'in aldığı cezanın yüksek olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.
Tahrik hükümlerinin, Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmedildi.
Bugün hakim karşısına çıkacak
Kararın ardından Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.
Duruşma sonucunda yargıtay kararı dikkate alınarak haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulandığı takdirde Şeker'in cezası 10 yıla kadar düşürülecek.
Tahliyesi bekleniyor
Bir diğer yandan Kadir Şeker'in, ceza evinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.