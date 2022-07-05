Kadir Şeker davasında karar günü

Kadir Şeker'e verilen 12 yıl 6 aylık hapis kararı, yargıtay tarafından bozuldu. Bugün hakim karşısına çıkmaya hazırlanan Şeker'in tahliye edilmesi bekleniyor.

Konya'da şiddet gören genç kadını kurtarmak için hamle yapan Kadir Şeker'in hayatı karardı.

Kadına şiddeti engellemek isterken saldırganı öldürdüğü gerekçesiyle Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Kadir Şeker, önce müebbet hapse çarptırılmış ardından ise indirimlerle 12 yıl 6 ay cezaya kadar düşürülmüştü.

Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi Kadir Şeker'in aldığı cezanın yüksek olduğunu belirterek, yerel mahkemenin kararını bozdu.

Tahrik hükümlerinin, Kadir Şeker lehine azami derecede uygulanmasına hükmedildi.

Bugün hakim karşısına çıkacak

Kararın ardından Kadir Şeker, bugün yeniden hakim karşısına çıkacak.

Duruşma sonucunda yargıtay kararı dikkate alınarak haksız tahrik indiriminin en üst seviyeden uygulandığı takdirde Şeker'in cezası 10 yıla kadar düşürülecek.

Tahliyesi bekleniyor

Bir diğer yandan Kadir Şeker'in, ceza evinde bulunduğu süre göz önüne alınarak tahliye edilmesi bekleniyor.