Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman'ı nasıl yıktığı videoda gözler önüne serildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin derinden etkilediği şehirlerden olan Adıyaman'da yaşanan yıkım deprem öncesi ve sonrası görsellerle videolaştırıldı.

AA 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremler 11 şehrimizde çok büyük yıkımlara yol açtı. Sarsıntılar nedeniyle binlerce yapı yerle bir olurken 50 binden fazla vatandaşımız enkazlarda yaşamını yitirdi. Felaketin derinden etkilediği illerden olan Adıyaman'ın deprem öncesi ve sonrası görselleri yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi. Yürek burkan görüntüler Kentte depremden önce çekilen Google Street View fotoğrafları ile bölgelerin deprem sonrası görselleri birleştirildi. Atatürk Bulvarı'nda Türk Telekom, Atatürk Caddesi'ndeki Adıyaman Belediye Başkanlığı, Hastane Caddesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü, Halep ve Bozbey caddelerinde 2 binanın yıkılmadan önceki görselleri ile sonrasındaki enkaz halleri yürekleri burktu.