AA

6 Şubat'ta merkezli meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelenen depremler 11 şehrimizde çok büyük yıkımlara yol açtı.

Sarsıntılar nedeniyle binlerce yapı yerle bir olurken 50 binden fazla vatandaşımız enkazlarda yaşamını yitirdi.

Felaketin derinden etkilediği illerden olan Adıyaman'ın öncesi ve sonrası görselleri yıkımın boyutlarını gözler önüne serdi.

Yürek burkan görüntüler

Kentte depremden önce çekilen Google Street View fotoğrafları ile bölgelerin deprem sonrası görselleri birleştirildi.

Atatürk Bulvarı'nda Türk Telekom, Atatürk Caddesi'ndeki Adıyaman Belediye Başkanlığı, Hastane Caddesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğü, Halep ve Bozbey caddelerinde 2 binanın yıkılmadan önceki görselleri ile sonrasındaki halleri yürekleri burktu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin Adıyaman'ı nasıl yıktığı videoda gözler önüne serildi
Depremin Adıyaman'ı nasıl yıktığı video görüntü
Depremin Adıyaman'ı nasıl yıktığı video görüntü
Depremin Adıyaman'ı nasıl yıktığı video görüntü
Depremin Adıyaman'ı nasıl yıktığı video görüntü
Depremin Adıyaman'ı nasıl yıktığı video görüntü