Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

- Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4 büyüklüğünde deprem oldu.
- Deprem 7.11 km derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde hissedildi.
- İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.
Bir deprem haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.
4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.