Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.