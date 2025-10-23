Abone ol: Google News

Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde saat 22.08'de 4 büyüklüğünde deprem oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 23.10.2025 22:46
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
  • Kahramanmaraş Türkoğlu'nda 4 büyüklüğünde deprem oldu.
  • Deprem 7.11 km derinlikte gerçekleşti ve çevre illerde hissedildi.
  • İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Son dönemde Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen depremler sıklaştı.

Bir deprem haberi de Kahramanmaraş'tan geldi.

4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 22.08'de merkez üssü Türkoğlu ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7.11 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Çevre illerden de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum yaşanmadı.

Gündem Haberleri