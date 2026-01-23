Kahramanmaraş'ta 5 günlük bebeğe şiddet uygulayan hemşireye tutuklama talebi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kahramanmaraş'taki olay Türkiye'yi ayağa kaldırdı...

Korkunç olay 5 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde meydana geldi.

Hastanede Sema Bozoklar, kızı Deniz Esin'i dünyaya getirdi. Kilosu düşük olduğu için kuvözde tedavi gören bebekten kan alınacaktı.

14 DAKİKA BOYUNCA BEBEĞE İŞKENCE

Ancak damar yolu açması gereken hemşire, bebeğe 14 dakika boyunca korkunç bir işkence uyguladı.

Ağlayan bebeğin başına vurdu, bacağını sıktı. İlk dakikalarda oldukça hareketli olan bebek bir anda durgunlaştı.

Sonrasında başka bir hemşire kontrole gittiğinde Deniz Esin'in bacağının kırık olduğunu fark etti.

Güvenlik kamerası kayıtları incelendiğinde şiddet ortaya çıktı.

ENGELLİ DOĞDUĞU SÖYLENEREK AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Deniz Esin, aileye bedensel ve zihinsel engelli doğduğu söylenerek teslim edildi.

Çift, şiddetten habersiz kızlarını alarak evlerine döndü.

Bu süreçte hemşirenin görevine son verildi. Kasten yaralama suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

GERÇEĞİ 3 YIL SONRA DAVA MESAJIYLA ÖĞRENDİLER

Deniz Esin 3 yaşına geldiğinde aile büyük şok yaşadı.

e-Devlet’ten dava gününe ait mesaj gelince kızlarının hemşire şiddeti nedeniyle engelli kaldığını öğrendiler.

HEMŞİREYE TUTUKLAMA TALEBİ

Kahramanmaraş'ta, 2021 yılında üniversite hastanesinde bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan hemşireye tutuklama kararı çıkartıldı.

BAKAN TUNÇ: ADALET TECELLİ EDECEKTİR

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, söz konusu hemşirenin yargılamasının devam ettiğini belirterek, "Bu şiddet olayıyla ilgili adalet hiçbir tereddüde yer bırakmadan tecelli edecektir." ifadelerini kullandı.

Bakan Tunç açıklamasında şunları söyledi: