Kahramanmaraş'ta kiralar düştü: Nedeni teslim edilen deprem konutları

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat deprem felaketlerinden sonra hızla ayağa kalktı.

Depremin hemen ardından başlatılan yeniden inşa seferberliğinde 455 bin konut tamamlandı ve hak sahiplerine teslim edildi.

Bu aşamada depremin ardından yükselen kira fiyatları da düşüyor.

KİRA FİYATLARI DÜŞMEYE BAŞLADI

Kentte artan yeni deprem konut sayısı piyasayı rahatlatırken yüksek fiyat talep eden bazı ev sahipleri, kiracı bulamayınca fiyatları düşürmeye başladı.

Vatandaşlar, son dönemde her bütçeye uygun kiralık ev bulmanın daha kolay hale geldiğini belirtiyor.

"EV SAYISI ARTTIKÇA KİRALAR AŞAĞI ÇEKİLİYOR"

Kiralık ev arayışında olan vatandaş Aydın Ketizmen, "Her bütçeye göre ev bulmak mümkün. Binaların büyük ölçüde tamamlandığını görüyorum. Eşimle de anlaştık, 15 bin liraya bir ev bulduk. İnşallah gidip tutacağız, Allah nasip ederse. Depremden sonra kira fiyatları çok yüksekti. Ancak şu anda konutların tamamlanmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş yaşanıyor.

Devletimizin yaptığı evler de bitmiş ve oturulabilir hale gelmiş durumda. Ev sayısının artması nedeniyle kiralar aşağıya çekiliyor. Daha önce fiyatlar oldukça abartılmıştı. Ev sahiplerinden de artık biraz daha anlayışlı olmalarını ve vatandaşlara yardımcı olmalarını rica ediyorum." dedi.

KİRALAR 12 BİN 500 TL'YE KADAR DÜŞTÜ

Vatandaş Muhammed Kirişçi de "Depremden sonra kira fiyatları çok yükselmişti. 20–25 bin lira bandına çıkan evler vardı. Şu anda ev bakıyorum ve birçok evi gezdim. Kiraların 12,5 ile 15 bin lira bandına düştüğünü görüyorum. Deprem konutları ile TOKİ konutlarının tamamlanmasıyla birlikte kira fiyatlarında düşüş yaşandı. İnşallah bundan sonra da bu şekilde devam edeceğini düşünüyoruz." diye konuştu.

Şehir dışından geldiğin söyleyen öğrenci Samet Kabalcı da "Şu an şehir dışından geldik, ev bakıyoruz. Bütçemiz 12 bin lira civarında. Birkaç yerle de görüşüyoruz. Hayırlısı olsun. TOKİ konutlarına da bakıyorum. TOKİ'lerde fiyatlar 10 ile 15 bin lira arasında değişiyor." ifadelerini kullandı.