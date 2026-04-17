Kahramanmaraş'ta saldırının olduğu okul, geçici olarak kapatıldı

Kahramanmaraş'ta okulda korkunç bir olay yaşandı.

İsa Mersinli isimli saldırgan, Ayser Çalık Ortaokulu'na silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 9 kişi hayatını kaybederken, okulla ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

2 GÜN EĞİTİME ARA VERİLMİŞTİ

Kahramanmaraş’ta İsa Aras Mersinli’nin babasına ait 5 silah ve 7 şarjörle önceki gün eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu’nda düzenlediği silahlı saldırının ardından kentteki okullarda, eğitim- öğretime 2 gün ara verildi.

GEÇİCİ SÜREYLE KAPATILDI

Eğitimin pazartesi günü başlayacağı kentte Ayser Çalık Ortaokulu, çocukların içinde bulundukları psikolojik durum ve velilerin talepleri doğrultusunda Kahramanmaraş Valiliği tarafından geçici süreyle eğitim-öğretime kapatıldı.

ÖĞRENCİLER ÇEVRE OKULLARA NAKLEDİLECEK

Burada eğitim gören öğrencilerin ise çevre okullara nakledileceği belirtildi.

Okulla ilgili nihai kararın ise ilerleyen süreçte verileceği bildirildi.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

15 Nisan 2026 Çarşamba günü Onikişubat ilçemizde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen elim olay nedeniyle; 20 Nisan 2026 Pazartesi gününden itibaren Ayser Çalık Ortaokulu'nun tüm öğrenci ve personelinin eğitim-öğretim faaliyetlerine Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu binasında devam etmesine karar verilmiştir.



Eğitim süreci, Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu öğrencilerinin sabahçı, Ayser Çalık Ortaokulu öğrencilerinin ise öğlenci olacağı şekilde ikili eğitim modeliyle sürdürülecek olup ders süreleri 35 dakika olarak uygulanacaktır.



Ayrıca, Ayser Çalık Ortaokulu bünyesinde bulunan anasınıfının Şirinler Anaokulu'na taşınmasına karar verilmiştir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.