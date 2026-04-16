Kahramanmaraş'taki saldırıda okulun öğretmeni konuştu

Önce Şanlıurfa ardından Kahramanmaraş...

İki şehirde okullara düzenlenen saldırılarda canımız yandı.

Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırıda, 9 kişi hayatını kaybetti.

Okulda görev yapan Sosyal Bilimler Öğretmeni İbrahim Huylu da saldırıyı yapan öğrenciye dair detay verdi.

"OKUL AVCISI"

Huylu, öğrencilerinden olan saldırganın 'okul avcısı' şeklinde bir kelime kullandığını duyduğunu ifade ederek, "İngilizce o kavramı bilmiyorum ama okul avcısı anlamında bir sözcük kullanıyormuş.

Kimseyle muhatap olmazdı. Bu yıl yanında 3 arkadaşı daha olduğu söyleniyor.

"BABA ÇOCUK ÜZERİNDE ETKİLİ DEĞİLDİ"

Hiç arkadaşı olmazdı bu çocuğun. Babayı görmüştük, babanın emniyetçi olduğu söyleniyor. Uzaktan bir görüşmemiz oldu. Çocuk üzerinde etkili değildi.

"ÇOCUK BABANIN ÜZERİNDE ETKİLİYDİ"

Çocuk, babanın üzerinde etkiliydi. Bu izlenimi edindik. Ben sosyal bilimler 5. sınıf öğretmeniyim. Vefat eden çocukların öğretmeniyim." dedi.