Kalorifer petek temizliği kombinin ömrünü uzatıyor

Uzmanlar, kış aylarına girerken kalorifer peteği temizliği yaptırmanın yüzde 40 daha verimli bir ısı vermesini, kombide ise yüzde 30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlayabileceğini söylüyor.

Kış aylarına gelinmesiyle birlikte vatandaşlar evlerini ısıtmak amacıyla kombilerini kullanmaya başladı.

Aylardır kullanılmayan ve soğuk vaziyette bekleyen peteklerin yeterli ısıya ulaşamadığını gören insanlar, kombi tesisatı ile ilgilenen ustalara başvuruyor.

PETEK TEMİZLİĞİNİN ÖNEMİ

Ustalar, peteklerin üst kısmının sıcak, alt kısmının ise oldukça soğuk olduğunu görenlerin petek temizliği yaptırmaları gerektiğini söylerken, bu işlemin vatandaşların cebine de yararı olduğunu vurguluyor.

"PETEĞİN ÜSTÜ SICAK,ALTI BUZ GİBİYSE TIKANIKLIK VAR DEMEKTİR"

Eskişehir’de tesisatçılık yapan Raşit Emin Gürsoy, kombilerin yanmaya başladığı zamandan itibaren işlerindeki yoğunluğun arttığını belirtti.

Kış aylarına girerken vatandaşlara evlerindeki kalorifer peteklerini temizletmelerini öneren usta Gürsoy, "Bir vatandaş, evindeki peteklerin temizlenmesinin vakti geldiğini, sıcaklığa göre anlar. Peteğinizin üstü sıcak, altı buz gibiyse tesisatta bir tıkanıklık var demektir, sirkülasyon yapmaz. Böyle olduğunda kombinin filtresi ya da peteklerin tıkanması ile alakalı sorun var demektir. Petek tamamen ısınmadığı gibi evin ısınması da buna bağlı olarak zorlaşır. Bu durumda petek temizliği yaptırmalısınız.

"ISIDA YÜZDE 40, YAKITTA 30 TASARRUF SAĞLAR"

Petek temizliği, peteklerin yüzde 40 civarında daha verimli bir ısı vermesini sağlarken, kombide ise yüzde 30 kadar bir yakıt tasarrufu sağlar. İçindeki çamurlu, pis ve bakterili suyu dışarı atıp yerine temiz su bastığımız için rahat sirkülasyon sağlar. Bu sayede kombinin içindeki pompa gibi bazı parçaların ve peteklerin ömrünü uzatmış olursunuz. Daha hızlı ve daha verimli ısınma sağlar" diyerek bu işlemin verimi arttırdığını vurguladı.

"BASINÇLI MAKİNE İLE TEMİZLİYORUZ"

Kalorifer peteklerinin temizliğinin basınçlı makineler yardımıyla yapıldığını ve bu makineye sahip kişilerin işlemi yapabileceğini aktaran Gürsoy, “Petekleri basınçlı makine ile temizliyoruz. Eskişehir’deki dairelerde normal şebeke basıncı, katına ve yerine göre değişmek üzere 1 ila 4 bar arasında oluyor. Biz 8 barlık bir kompresör ile suyu basınçlandırarak temizliyoruz.

"EVDE KENDİLERİ BU TEMİZLİĞİ YAPAMAZLAR"

Müşterilerin isteğine bağlı olarak kimyasal kullanarak da yaptığımız temizlikler oluyor, onu da basınçla yapıyoruz. Basınçlı temizliği tavsiye ederim, basınçsız şehir şebekesiyle dönen temizliği tavsiye etmiyorum. Kişiler, makine kullanmadan evde kendileri bu temizliği yapamaz” dedi.

"PETEKLER ISINDIKTAN SONRA TEMİZLİĞİ YAPILMALI"

Her zaman petek temizliği yaptırılabileceğini belirten tesisatçı Gürsoy, en iyi sonucun kombi belli bir süre yandıktan sonra alındığını kaydetti.

İşlemin petekler biraz ısı gördükten sonra yapılmasını öneren Gürsoy, "Peteklerin ısınması 15 gün veya 1 ay kadar olabilir. Ne kadar çok o pislik kalkar, sıcaklıkla birlikte yüzeyden hareket etmeye başlarsa yapılan işlem de o kadar verimli olur" diye konuştu.

"PETEK TEMİZLİĞİ 150-200 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR"

Bu işlemin sürekli olarak yaptırılmamasından dolayı, sağladığı tasarruf sayesinde kendini kolayca amorti edebildiğini dile getiren Gürsoy:

"Eskişehir’de ortalama 2 oda 1 salon bir evin petek temizliği maliyeti 150-200 TL arasında değişiyor. Kimyasal kullandığımızda bu sayı biraz daha artarak 400 TL’yi bulabiliyor. Bu ücretler, temizlik sonrasında elde edilecek tasarrufla birlikte kendini amorti eder. Zaten bu her sene değil, 2-3 yılda tesisatta kullanılan malzemenin özelliği ve kirlenme seviyesine göre değişen bir işlem. Bu yüzden yapan usta, bunun kaç yılda bir tekrarlanması gerektiğini bilir. Bazı evlerde 3, bazı evlerde 4 yılda bir yapıldığında etkili olduğunu görüyoruz. Tamamen malzemenin kalitesiyle alakalı"diye belirtti.