Kanun Meclis'in ilk gündemi! Trafik cezalarına artış geliyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) gündemi yeni haftada yoğun olacak.

Bunlardan biri de Meclis Genel Kurulu'nda Karayolları Trafik Kanunu'nun görüşülmesi olacak.

CAYDIRICI CEZALAR

36 maddelik teklif, trafik kurallarına uymayarak yol güvenliğini tehlikeye atanlara caydırıcı cezalar içeriyor.

Düzenlemeye göre ehliyetsiz araç kullananlar 40 bin lira para cezası ödeyecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 140 bin lira olacak.

SUÇLARA GETİRİLECEK YENİ CEZALAR

İşte bu hafta Meclis'te görüşülecek kanun teklifi kapsamında yer alan bazı düzenlemeler:

SÜRÜCÜ BELGESİ İPTALKEN ARAÇ KULLANANA: 200 BİN LİRA

-Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara: 200 bin lira

-Trafik denetimleri sırasında zabıtanın uyarı ve işaretlerine rağmen “dur” ikazına uymayarak kaçanlara: 200 bin lira.

(Ehliyetlerine 60 gün süre el konulacak ve araçları da 60 gün süre trafiğe çıkamayacak)

TRAFİKTE MAKAS ATANA: 180 BİN LİRA

-Trafiği tehlikeye sokarak makas atanlara: 180 bin lira.

TRAFİKTE ARACINDAN İNEREK SALDIRANA: 180 BİN LİRA

-Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden veya bu amaçla araçtan inen sürücülere: 180 bin lira

(Sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün trafikten menedilebilecek)

DRİFT: 140 BİN

-Drift yapanlara: 140 bin lira,

-Takograf ve hız sınırlayıcı kullanmayan uzun yol sürücülerine: 75 bin lira.

AMBULANSA YOL VERMEYENE: 46 BİN LİRA

-Ambulansa, itfaiyeye yol vermeyen sürücülere: 46 bin lira

-Ölümlü veya yaralanmalı trafik kazalarında, olay yerini terk eden sürücülere: 46 bin lira,

(3 yıla kadar hapisle cezalandırılacak.)

-Zorunluluk olmadığı hallerde geçiş üstünlüğü hakkını kullanan sürücülere: 46 bin lira,

-Ehliyetsiz araç kullananlara: 40 bin lira,

-Sürücü belgesi sahibi olmadan motorlu araçları kullananlara: 40 bin lira,

-Hız sınırını aşanlara: 30 bin lira.

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANANA: 25 BİN LİRA

-Alkollü araç kullananlara: 25 bin lira,

-Araç kullanırken telefonla konuşmak: 5 bin lira,

-Kırmızı ışıkta geçenlere: 5 bin lira,

-Araç üzerinde ilgili mevzuata aykırı şekilde değişiklik yapılması halinde işletene: 5 bin lira.

(Araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten menedilecek)

EMNİYET KEMERİ TAKMAMAK

-Emniyet kemeri takmamak: 2 bin 500 lira.























