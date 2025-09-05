KAP'a bildirildi: Temu’nun Türkiye teslimatlarını yapacak firma belli oldu!

Son yıllarda popülerliği gittikçe artan Çin merkezli küresel e-ticaret platformu Temu, Türkiye teslimatları için yeni bir adım attı.

Türkiye’deki ürün teslimatlarını gerçekleştirmesi için Horoz Lojistik ile anlaşmaya varıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Temu’nun Türkiye’de gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde özellikle 100 desi veya 30 kilogram üzeri büyük hacimli ürünlerin hızlı ve güvenli teslimatı için Horoz Lojistik’in görev alacağı belirtildi.

ARTIK TESLİMATLARI HOROZ LOJİSTİK YAPACAK

Söz konusu anlaşma gündemde büyük bir yankı uyandırırken şirket, işbirliğinin e-ticaret lojistiğinde önemli bir sinerji yaratmasının hedeflendiğini ve anlaşmanın uzun vadede stratejik değer taşıdığı vurgulandı.

KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz, küresel e-ticaret platformu olan Temu ile Temu'nun yerel piyasada gerçekleştireceği e-ticaret faaliyetlerinde ürün teslimatına yönelik olarak hizmet vermek üzere mutabakata varmıştır.

Bu stratejik iş birliği ile Temu tarafından satışı gerçekleştirilecek olan büyük hacimli ürünlerin (100 desi / 30 kg üzeri) Türkiye içinde hızlı ve güvenli teslimatının yanı sıra e-ticaret lojistiği kapsamında sinerji oluşturulması hedeflenmektedir.

Gelişmesi planlanan bu yeni iş birliği ile Şirketimizin finansallarına ciro ve karlılık olarak pozitif bir etki oluşması öngörülmektedir."