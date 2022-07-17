Kapıkule Sınır Kapısı’nda, gurbetçilerin dönüş sevinci

Kapıkule Sınır Kapısı’nda vatana dönüş için bekleyen gurbetçiler, yoğunluk oluşturdu. Dönüş mutluluğu yaşayan nazı gurbetçilerin, bekleme sırasında müzik açıp halay çektiği görüldü.

Avrupa’da yaşayan gurbetçilerin, yaz tatili için baba ocaklarına dönüş hareketliliği sürüyor…

Kapıkule Sınır Kapısı’nda gurbetçilerin oluşturduğu yoğunluk günden güne artarken, Hamzabeyli ve İpsala Sınır kapılarında da yoğunluk gözlendi.

Uzun ve yorucu bir yolculuğun ardından Türkiye’ye ulaşan gurbetçiler, duygu dolu anlar yaşadı. Bazı gurbetçilerin araç sırasında müzik açarak halay çektiği görüldü. Gurbetçilerin sevinci, saniye saniye kameraya yansıdı.

Yollara düşen gurbetçilerden Hediye Süzen, vatan toprağına ayak bastığı için çok mutlu olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“O kadar gururluyum ki. Son zamanlarda çıkan savaşlarda Türkiye her zaman mazlumların yanındaydı. Türkiye’nin benim varanım olmasından dolayı çok sevinçli ve gururluyum. Buraya yaklaştığım zaman çok duygulanıyorum. Sırbistan ve Bulgaristan da çok bekledik.

“İnşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler”

4 istasyon gezdik tuvaletler kapalıydı. Ben Almanya’da büyüdüm ama Türkiye’yi çok seviyorum inşallah burada yaşayanlar buranın kıymetini bilirler. Türkiye’nin her şeyi çok güzel. Havası, suyu, yetişen sebze ve meyveleri. Maşallah her şey yetişiyor çok verimli toprakları var.





“Bayrağı görmek her şeye değer”

Türkiye dünya çapında güçlü bir ülke. Bayrağı görmek her şeye değer. Her sene seve seve yola çıkıyoruz. Eşim memleket hasretine hiç dayanamıyor. Önce Fethiye’ye daha sonra Şanlıurfa’ya geçiyoruz. Türkiye ye gelmekten çok mutluyuz.”





“Bu hissi sadece yaşayan bilebilir”

Almanya’nın Duesseldorf kentinden geldiğini ifade eden gurbetçi vatandaş Fatih Demir, Kapıkule Sınır Kapısından vatana vardığı için çok mutlu olduğunu belirterek, "Bugün cennet vatanımıza giriş yaptık, bambaşka bir duygu. Bayrağı görünce hissettiklerimizi anlatmak çok zor, bu hissi sadece yaşayan bilebilir. Vatanımız, bayrağımız bizim için vazgeçilmez. Giriş yaparken çok duygulandık. Kapıdan girişte zorlandık araç sayısı az olmasına rağmen çalışmalar kısıtlı ve yavaş ilerliyor. Sırbistan’a girerken önümüzde 50 araç olmasına rağmen 2 buçuk saat kadar bekledik. İzin dönemi olduğu İçin çok fazla negatif yorum yapmayacağım ama çalışmalar biraz daha özverili olursa çok iyi olur diye düşünüyorum.” dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı’nda, gurbetçilerin dönüş sevinci VİDEO



“Ezan sesinin bol bol dinlemek bunlar çok güzel hisler”

Gurbetçi vatandaşlardan Ersin Gürler, “İstanbul ve Ankara’ya gidiyoruz. 3 yıllık pandemi sürecinden dolayı gelememiştik, çok özledik. Çok şükür sağ salim geldik. O duygu anlatılmaz yaşanır diye bir tabir var ya onun gibi. Vatan, akraba hasreti gidermek, ezan sesinin bol bol dinlemek bunlar çok güzel hisler. Yolda olan gurbetçiler sabırlı olsunlar acele etmesinler sağ salim gelsinler.” ifadelerini kullandı.