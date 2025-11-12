Karabük'e şehit ateşi düştü: Şehit babası olduğum için çok mutluyum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye şehitlerine ağlıyor...

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düştü.

Uçakta bulunan 20 askerimiz ise şehit oldu.

KARABÜK'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

Gürcistan'da C-130 askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan'ın babaevinin önüne taziye çadırı kuruldu.

Baba Özcan ile ailesi, taziyeleri burada kabul etti.

"HİÇBİR ZAMAN BİZE GÖREVE GİTTİĞİNİ SÖYLEMEZDİ"

Baba Mehmet Özcan, oğluyla en son 20 gün önce görüştüğünü belirtti.

Oğlunun sürekli yurt dışı görevine gittiğini ifade eden Özcan, "Hiçbir zaman bize göreve gittiğini söylemezdi. Bu hadise olduktan sonra haberim oldu." dedi.

Haberi köydeyken aldığını aktaran baba Özcan, "Benim küçük oğlum da askeriyeden emekli. O ağabeyini aramış, ondan öğrendik." diye konuştu.

"NAAŞI İKİ GÜN İÇİNDE GELECEK"

Naaşın iki gün içerisinde gelebileceğini öğrendiklerini söyleyen Özcan, şehidi 5000 Evler Şehitliğine defnedeceklerini dile getirdi.

Oğlunun emekliliğinin dolduğunu anlatan Özcan, "Mesleğine çok meraklıydı ve çok severdi." ifadelerini kullandı.

"ŞEHİT BABASI OLDUĞUM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Muhabirin "Korkuyla mı yaşıyordunuz?" sorusuna da yanıt veren Özcan, "Yok ben hiç korkmadım. Cenabıallah ne derse boynumuz ona erer." ifadelerini kullandı.

"Artık şehit babasısın." sözlerine de yanıt veren Özcan, şehit babası olduğu için çok mutlu olduğunu belirtti.