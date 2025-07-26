Karabük'teki orman yangınına 4. gününde müdahale sürüyor

Karabük'ün Safranbolu ilçesi Çavuşlar köyü Mezarlık mevkiindeki ormanlık alanda çarşamba günü öğle saatlerinde çıkan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.
Zaman zaman alevlerin ve dumanın arttığı bölgede rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için çalışma yürütülüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, AFAD, Kızılay, jandarma, belediyeler, DSİ, il özel idareleri, Kardemir ve sivil toplum kuruluşlarının destek verdiği yangını söndürme çalışmalarında 2 uçak ve 23 helikopter yer alıyor.
Ayrıca bölgeye yangın yönetim aracı da konuşlandırıldı.
18 KÖY, 50 MAHALLE BOŞALTILDI
Öte yandan, merkez ilçeye bağlı Cemal Ovası köyü ile Cumayanı köyündeki bir mahalle tahliye edildi.
Yangın nedeniyle boşaltılan köy sayısı 18'e, mahalle sayısı ise 50'ye yükseldi.
Yangının rüzgarın etkisiyle zaman zaman yön değiştirirken ekipler karadan söndürme çalışmalarına devam ediyor.
Bölge halkı yetkililerin yönlendirmelerine uymaları konusunda uyarıldı.