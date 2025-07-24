Karabük'teki orman yangınlarında 40 ev yandı, 527 hane boşaltıldı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde dumanlar yükselmeye devam ediyor.

Çavuşlar köyünde başlayan ve Ovacık ilçesine sıçrayan orman yangınında 9 saat geride kaldı.

40 EV YANDI

Rüzgar nedeniyle etkisini artıran yangında şu ana kadar 40 ev yanarken, yaklaşık 250 hektar alan zarar gördü.

20 kilometre çapında bir alanda yangın devam ederken, bölgeye çok sayıda ilden ekipler sevk edildi.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Ekipler yangını söndürebilmek için canla başla çalışmalarına devam ediyor.

Yangın nedeniyle tedbir amacıyla Çavuşlar köyünde 36, Kamış, Ortaca, Mehterler, Tandır, Davutlar ve Üçbaş köylerinde 451, Ovacık ilçesine bağlı Boyalı köyünde 40 olmak üzere toplam 527 hane tedbir amacıyla boşaltılırken, 862 kişinin de tahliye edildiği öğrenildi.

"BOŞALTTIĞIMIZ EVLERE GİRMEYİN"

AK Parti Karabük Milletvekili Ali Keskinkılıç, yangına rağmen evlerine dönen vatandaşların bulunduğunu belirterek, "Vatandaşlarımızdan rica ediyoruz, boşalttığımız evlere girmeyin.

Bu çok riskli. İlk önce vatandaşlarımızın can sağlığı birimler için önemli" dedi.