Kars'ta kış günü 'Nöbetçi Fırın' uygulamasına isyan edildi

Fırıncılar Odası’nın kararıyla pazar günleri vatandaşlar, bayat ekmek yemeye mecbur bırakıldı. Sıcak ekmek yemek isteyen vatandaşlar, ülkenin hiçbir yerinde olmayan uygulamadan şikayetçi.

Kars’ta bir süredir vatandaşlar, bayat ekmek tüketmek zorunda kalıyor.

Pazar günleri fırınların kapatılması kararı alan Fırıncılar Odası, Nöbetçi Fırın uygulamasına geçti.

Kışın gelmesiyle birlikte hava durumunun da eksilere düştüğü Kars'ta, vatandaşlar, sıcak ekmek için kilometrelerce yol gitmek zorunda kalıyor.

SICAK EKMEK YEMEK İSTİYORLAR

Alınan karar ile pazar günleri vatandaşların bayat ekmeğe mecbur edilmesi tepkilere yol açtı. Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’e seslenen vatandaşlar, pazar günleri sıcak ekmek yemek istiyor.





"KİLOMETRELERCE SOĞUKTA YÜRÜYORUZ"

Pazar günleri fırınların kapalı olmasının Türkiye'nin hiçbir yerinde olmadığını ve taze ekmek bulamadıklarını ifade eden vatandaşlar, "Türkiye’nin hiçbir yerinde böyle bir uygulama yok. Madem böyle bir uygulamayı hayata geçirdiniz; hafta sonu nöbetçi olan fırınlar, kent genelinde market ve bakkallara ekmek servisi yapsın. Bizler kilometrelerce soğukta yürüyerek ekmek almak için nöbetçi fırınlara gidiyoruz. Bu keyfi uygulamanın biran evvel son bulmasını istiyoruz." dediler.

EKMEK SORUNUNUN ÇÖZÜLMESİ BEKLENİYOR

Vali/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz’den “Nöbetçi Fırın” uygulaması sorununu çözmelerini isteyen vatandaşlar, “Bizler soğuk bir şehirde yaşıyoruz. Bazen paramız olmuyor. Ekmeği bakkalımızdan veresiye alıyoruz. Fırıncılar Odası bizleri nöbetçi fırına mecbur ediyor. Yok böyle bir uygulama, bizler Valimizden sorunu çözmesini bekliyoruz. Soğukta mecbur muyuz kilometrelerce yok giderek taze ekmek almaya, birkaç fırıncının almış olduğu keyfi karar bizleri mağdur ediyor. Bir an evvel bu sorun çözülmeli, bizler mecbur değiliz bayat ekmek yemeğe, konuyu CİMER’e taşıyacağız." diye tepki gösterdi.





YETKİLİLERE SESLENİLDİ

Vatandaşlar, Valisi/Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz'ün konuya el atarak, “Nöbetçi Fırın” uygulaması sorununu çözmesini bekliyor.

Pazar günleri başta zincir marketler olmak üzere nöbetçi fırın dışında her yerde bayat ekmek satıldığına dikkat çeken vatandaşlar, hafta sonları çoluk çocuklarıyla bayat ekmek yemek istemediklerini kaydetti.

UYGULAMA SINIFTA KALDI

Fırıncılar Odası Başkanlığı’nın almış olduğu keyfi karardan vazgeçilmesi gerektiğini sözlerine ekleyen vatandaşlar, “Nöbetçi Fırın” uygulamasının sınıfta kaldığını hatırlattı.