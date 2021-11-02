Kartal'da yol kenarında bebek bulundu

Annesi tarafından sokağa atılan yeni doğmuş kız bebeği, iki işçinin dikkatiyle hayata tutundu.

İstanbul Kartal'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sabahı şantiyeye giden iki inşaat işçisi, duvar dibinde çanta içerisinde duran yeni doğmuş kız bebeği buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Saatler önce doğduğu belirlenen bebek, ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne getirildi. Yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan kız bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



"ANNESİNİ BIRAKIRKEN GÖRDÜM"

Bebeği yol kenarına bırakan kadını gördüğünü söyleyen işçi Emre İsmail, "29 Ekim sabahıydı. Buradan geçiyordum ben. Kadın buraya çantayı bıraktı. İçinde bebek vardı, kanlar vardı zaten. Buraya bıraktı sonra yukarı doğru gitmeye başladı. Sarhoş bir tipi vardı zaten. Bebek çantanın içindeydi ama çok gözükmüyordu. Ben de yakınlaşınca fark ettim. Ambulans geldi sonra. Yeni doğduğu belliydi, ağlıyordu. Götürdüler sonra." dedi.

Öte yandan işçilerin bebeği bulduğu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kartal'da yol kenarında çantada bebek bulundu