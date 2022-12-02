Kasım ayı enflasyonu belli oldu mu? 2022 Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyonu belli oldu mu? 2022 Kasım enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

TÜİK tarafından her ay açıklanan TEFE-TÜFE enflasyon verisi vatandaşların odağında yer aldı. 2022 Ekim enflasyonu sonrası Kasım ayı enflasyonunun belli olup olmadığı merak ediliyor.

Kasım ayı enflasyon oranı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay enflasyon verileri kamuoyu ile paylaşılıyor. 2022 Kasım enflasyonu emekli ve memur zammı üzerinde etkili olmuş olacak Peki, enflasyon oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Kasım ayı enflasyonu ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından her ayın başından, bir önceki ayın enflasyon verilerini duyurulmuş oluyor. Kasım ayı enflasyon rakamları bu ay 5 Aralık 2022 Pazartesi tarihinde saat 10.00 itibariyle duyurulmuş olacak.

Katılımcıların cari sene sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde %67,78 iken, bu anket döneminde %68,06 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bu anket döneminde %37,47 olurken, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 21,17 ve yüzde 20,76 olarak gerçekleşmiştir.

2022 enflasyonu Ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54 yıllık olarak yüzde 85,51 olarak gerçekleşmişti. Kasım ayının rakamları ise henüz belli olmadı. Rakamlar belli olduğunda sayfamızda yer vereceğiz.