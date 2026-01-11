Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta ölçüldü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye, bu yıl kış aylarının başlamasıyla yoğun kar yağışıyla mücadele etti.

Kar yağışının nadir görüldüğü Adana'da da vatandaşlar, kardan adam yapıp, kebap yedirip şalgam içirdi.

İstanbul da birkaç günlüğüne beyaz manzarayı seyretti.

EN FAZLA KAR KALINLIĞI SARIKAMIŞ'TA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları sıralandı.

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 206 santimetreyle Sarıkamış'ta kaydedildi.

Sarıkamış'ta 206, Palandöken'de 173, Kartalkaya'da 172, Hakkari'de 159, Ergan'da 150, Erciyes'te 107, Palandöken 2 ve Yıldızdağı'nda 80, Keltepe ve Ovacık'ta 75, Kümbet'te 66, Uludağ'da 58, Yalnızçam'da 54, Yedi Kuyular'da 49, Yıldıztepe'de 45, Gevaş Abalı'da 38, Murat Dağı'nda 28, Hesarek'te 26, Ilgaz'da 25, Çambaşı'nda 22, Süleymaniye'de 17, Denizli'de 16, Mersivan'da 11, Bozdağ'da 10, Davraz'da 8 ve Elmadağ'da 4 santimetre ölçüldü.

EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK SICAKLIKLAR SIRALANDI

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle: