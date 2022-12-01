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    Kayseri'de tütün kaçakçılarına operasyon:3 gözaltı

    Jandarma ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin kaçakçılık yapan şüphelilere yönelik başlattığı operasyonda, 23 bin 560 adet bandrolsüz makaron bulunurken 3 şüpheli gözaltına alındı.
    • 01.12.2022 - 09:06
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    Kayseri'de tütün kaçakçılarına operasyon:3 gözaltı

    Ülkeye kaçak sigara dağıtmak isteyen çetenin önüne engel konuldu.

    Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kaçak sigara, kaçak makaron ve tütün satışı yapan şahıslara yönelik istihbari çalışma başlatıldı.

    Suç unsurları yakalandı

    Ekipler tarafından tespit edilen İncesu ilçesine bağlı Hamurcu Mahallesi’nde bir ikamete yapılan operasyonda yaklaşık değeri 56 bin 500 TL olduğu belirlenen 23 bin 560 adet içerisine kaçak tütün basılmış dolu makaron, 10 kilo kıyılmış tütün, 21 bin 800 adet bandrolsüz boş makaron, 210 adet kilitli boş poşet, 1 adet hava kompresörü ve 1 adet dijital kompresörlü tütün basma makinesi bulundu.

    3 şüpheli gözaltına alındı

    İHA'nın haberine göre, ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, ikamette bulunan G.D.,B.D. ve Y.D. de işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

    Kayseri de tütün kaçakçılarına operasyon:3 gözaltı #1


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