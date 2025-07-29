Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı'nı resmi törenle karşıladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i resmi törenle karşıladı.

Tokayev'in makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana giriş kapısında karşıladı.

Erdoğan ve Tokayev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından bando, iki ülke milli marşlarını çaldı.

21 PARE TOP ATIŞI YAPILDI

Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlere de yer verildi, 21 pare top atışı yapıldı.

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı "Merhaba asker" diyerek selamladı.

Erdoğan ve Tokayev birbirlerine heyetlerini takdim etti.

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRECEKLER

Erdoğan ve Tokayev, merdivenlerde Türkiye ve Kazakistan bayrakları önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

İkili görüşmeye geçen Erdoğan ve Tokayev, görüşmelerin ardından Türkiye ile Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyinin beşinci toplantısına başkanlık edecek.

İMZA TÖRENİ VE ORTAK BASIN TOPLANTISI YAPILACAK

Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tokayev, anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak.

Erdoğan, Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek ve Tokayev'e Türkiye Cumhuriyeti Devlet Nişanı tevcih edecek.