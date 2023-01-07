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    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu

    Keban Baraj Havzası ile onu besleyen Murat Nehri, yaşanan kuraklıkla sonrasında su seviyesinde büyük ölçüde çekilme yaşandı.
    • 07.01.2023 - 11:43
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    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu

    Yurt genelinde bu sene beklenen yağmur ve kar yağışı olmadı.

    Kar yağışının beklendiği bölgeler, bu sene kara hasret kalındı.

    Yağışın olmayışı nedeniyle hemen her ilde olduğu gibi Keban Baraj Gölü Havzasıyla onu besleyen Murat Nehri'nde de su seviyesi düştü.

    Nehir dereye dönüştü

    Metrelerce suyun çekildiği nehir, adeta ufak bir dereye döndü.

    Nehir havzası kenarına zamanında yerleştirilen 'Bu alanda avlanmak, yüzmek ve suya girmek yasaktır' yazısından bile artık su görülemez hale geldi.

    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu #1

    Balıkçılıkla geçimini sağlayanlar sıkıntı çekiyor

    Nehirde balık tutarak geçimini sağlayan balıkçılar, balık tutacak suyun kalmadığını ifade etti.

    Büyük bir sıkıntıda olduklarını belirten balıkçılar, en kısa zamanda yağışların gelmesini temenni etti.

    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu #2

    "Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi"

    Yağışların olmadığını aktaran balıkçı Fadlı Kaynak, "Su seviyesi Gülüşkür köprüsüne bir metre kala geliyordu. 2 yıldan beri suyumuz yok. Yağış ve kar yok. Aşırı derecede zorluk çekiyoruz. Ağ atamıyoruz. Buraya vakit geçirmek için geliyoruz. Geçen yıl da kurak geçti ama bu sene daha çok kurak. Şu anda su yok. Bu sene kar şu ana kadar yağmadı.

    Yağış oldu ama çok az. O da toprağa bir iki karış işledi, kuraklık sürüyor. Şu anda konuştuğumuz yer bile suyun dibindeydi. Ama şu an burada duruyoruz. 50 metre dikine suyumuz yok. Şimdiye kadar böyle bir şey görülmedi. Geçen yıl su düşmüştü ama bu kadar değildi. Bu sene aşırı derecede düştü. Şu an teknelerimiz çalışmıyor. Çünkü su yok ki çalışalım." dedi.

    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu #3

    "İlk defa böyle bir kuraklık gördük"

    İHA'nın haberine göre, suyun önceden köylerin dibine kadar geldiğini aktaran balıkçı Özgür Deniz, "Şu an su yok. Ondan dolayı balıkçılıkta sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü balık da yok. Şu an neredeyse bitti, bir dere gibi kaldı. Su diye bir şey yok. Önceden barajdı, su doluydu. Hem de millet balıkçılıktan kazanıyordu. Ama şu an yok. Geçen sene kar ve yağmur vardı. Bu sene kupkuru. 48 yaşındayım, ilk defa böyle bir kuraklık gördük." diye konuştu.

    Keban Barajı da kuraklıktan etkilenen barajlardan oldu #4


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