Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı

Burdur ziyaretinde konuşan Kılıçdaroğlu, partisiyle ilgili özeleştiride bulunarak, "Bucak’tan arzu ettiğimiz oyları alamadık. Bunun sorumlusu Bucaklılar değil, bizleriz" dedi.

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Isparta gülünün de yetiştirildiği Bucak ilçesinde güller serpilerek karşılandı.

Kılıçdaroğlu'nun Bucak programına CHP Genel Merkez yöneticileri, TBMM İdari Amiri ve CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, CHP'nin Antalya ve çevre illerdeki milletvekilleri, belediye başkanları, il başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Yeni 500 üyenin rozetinin takıldığı törende konuşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “Gençler heyecanlı biliyorum, onların heyecanını bir dava uğruna büyütmemiz gerekiyor. O dava hepimizin davasıdır. O dava alın terine değer verme, 'beraber yaşayalım', 'kucaklaşalım', 'sen- ben ayrımı yapmama' davasıdır. O dava 'ister doğu ister batıda, güneyde, kuzeyde olsun beraber yaşayalım' davasıdır. O dava ayrışma değil kucaklaşma, birbirimize farklı gözlerle bakmak değil helalleşmek, bir araya gelmek, oturmak, sohbet etmek davasıdır. O dava hiçbir evde hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği, herkesin işinin, aşının olduğu davadır. Bu dava dolayısıyla buradayım. Gençler ve emeğiyle geçinmeye çalışanlar katılıyor. Dolayısıyla bu davanın bir neferi olarak karşınızdayım." dedi.

"Hata Bucak'ta değil bizde"

Bucak'tan bugüne kadar arzu ettikleri oyu alamadıklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, “Ama bunun sorumlusu Bucaklı kardeşlerim değil, sorumlusu biziz. Eğer bir yerde hata varsa hata Bucak'ta değil bizde. Biz gelmedik, sofranıza oturmadık, çayınızı kahvenizi içmedik, derdinizi dinlemedik. Ankara'da oturduk güzel laflar ettik, 'Niye bize oy vermiyorsunuz' diye oturduk, bir de kızdık. Ben böyle bir insan değilim. Sizler gibi yetişen bir insanım. 7 kardeşiz, üniversiteyi bitiren sadece benim. Devlette önemli görevlerde bulundum. Her aşamada, her yerde onurumla gezdim. Siyasete girdiğim gün mal varlığımı internete koydum. Rüşvet yiyenlerin, ezenlerin her zaman karşısında oldum, onlarla mücadele ettim. Benim 27,5 yıllık bürokratik hayatımı sorguladılar, 'Acaba bir şey bulabilir miyiz' diye. Boğazından aşağı haram lokma inmiyorsa bir kişinin veremeyeceği hesabı yoktur." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Burdur'da partisine yeni katılanlara rozetlerini taktı VİDEO

"Herkesin derdi var"

Herkese tek tek sorulduğunda dünya kadar derdi olduğunu dile getirdiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Kaynakçı kardeşim, 'Ayakkabı alamaz noktaya geldik, çay içmek, şeker almak bile lüks hale geldi' diyorsa oturup hepimizin konuşması lazım. Bunu kim düzeltecek? Siyaset bunu düzeltecek. O zaman halktan, emekten, alın terinden yana olan, torpilli değil de hak edene hakkını teslim eden bir siyasi anlayışa ihtiyacımız var. Eğer biz bunu yapabilirsek memleketimizi kurtaracağız. 2 bin 200 liradan buğday alıp, dışarıdakini 6 bin 400 liradan alıyorsanız bir sorunumuz var demektir. Eğer süt üreticisi, bakkal geçinemiyorsa, sanayici önünü göremiyorsa kamyon, otobüs şoförü yükselen mazot fiyatlarından 'Ya ne yapacağız ne olacak, insanlar artık otobüse binemez noktaya geldi' diyorsa hepimizin oturup düşünmesi lazım ve biz bu sorunu çözmek için buradayız ve bu sorunu Allah'ın izniyle çözeceğiz. Bundan bütün arkadaşlarımın emin olmasını isterim." dedi.

Kadınlar için kanun teklifi sözü verdi

Her evde huzurun, bereketin olmasını istediklerini anlatan Kılıçdaroğlu, “Kadınların daha güçlü olmasını isterim. En çok çalışan kadınlar, en çok mağdur edilen de kadınlar. O nedenle aile destekleri sigortasını getireceğiz. Kadınlar ne kadar güçlü olursa toplum o kadar güçlü olur, Türkiye güçlü olur. O nedenle Meclis'e bir kanun teklifi sundum. Dedim ki 'Parlamentonun yarısı kadın, yarısı erkek olsun. 'Ya arkadaş kadın erkek eşitliği diyorsak en azından kadınların Meclis'te daha güçlü temsil edilmesi lazım. Reddettiler. Allah nasip eder, iktidar olduğumuzda bu kanunu da getireceğiz Meclis'e. Kadınların daha güçlü bir şekilde parlamentoda, Türkiye'yi temsil etmesinin önünü açacağız." diye konuştu.

"Göreceksiniz torpili tamamen kaldıracağım"

DHA'nın aktardığına göre gençlerin de derdi olduğunu belirterek, meraklanmamalarını isteyen Kılıçdaroğlu, “Bu ülkenin bugünü de sizsiniz, geçmişi de sizdiniz, geleceği de siz olacaksınız. Türkiye'nin geçmişinde büyük mücadeleler verdiniz, geleceğinde de büyük mücadeleler vereceksiniz. Bu ülkeyi büyütecek olan sizin azminiz ve kararlılığınız. Ben de bu azim ve kararlılığın yanında olacağım. Önünüzdeki bütün engelleri kaldırmak benim boynumun borcu olacaktır. Partimize yeni katılan arkadaşlarımız var, gelin, katılın güç verin partiye. Beraber birlikte ve güçlü olmak zorundayız. Hedefimiz bu memlekette beraber, kardeşçe yaşamak, alın terine değer vermek, yoksulluğu ve yolsuzluğu tamamen bitirmek. Her kaynağı yerli kullanmak. Göreceksiniz, torpili tamamen kaldıracağım. Kimin ne hakkı varsa hakkını teslim edeceğim. Eğer ben hakkı teslim etmezsem, adaletten yana olmaz ve savunmazsam niye siyaset yapayım. Siyaset yapmanın temel hedefi hakkı, hukuku ve adaleti sağlamaktır. Kesinlikle bunu yerine getireceğim." dedi.