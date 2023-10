Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi davası tutuklularını ziyaret etti

DHA

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gezi parkı olayları davasında tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Can Atalay, Osman Kavala, Tayfun Kahraman'ı Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu eşlik etti.

Heyet saat 10.30 sıralarında cezaevi önüne geldi.

Yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından Kılıçdaroğlu gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Adaletsizlik nerede varsa ben o adaletsizliği gidermek için mücadele ederim"

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Can Atalay'ın ve diğerlerinin diğerlerinin de bir an önce çıkması lazım"

Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin Can Atalay' hakkında sorduğu soru üzerine şunları kaydetti:

Can Atalay'la da görüştüm. Bakın şimdi eğer bir yargı yürütme organının kontrolünde ise yani sarayın kontrolündeyse açıkça söylemek gerekirse, o yargı adalete uygun karar vermez. O yargı sarayın talepleri doğrultusunda yani yürütme organının talepleri doğrultusunda karar vermiş olur. Can Atalay'ın durumu da böyledir. Can Atalay milletvekili olmadan önce daha sade bir vatandaşken gitti cumhuriyet savcılığına başvurdu. Temiz kağıdı aldı mı? Aldı. Sen milletvekili seçilebilir misin dediler. Evet seçilebilirsin dedi savcı da. Kağıdı verdi, aldı dosyalarını götürdü Yüksek Seçim Kurulu'na. Orada Yargıtay üyeleri var. Orada Danıştay üyeleri var. Onlar da dediler ki evet seçime girip milletvekili olabilirsin, parlamentoya girebilirsin dediler. Bu da seçime girdi. Vatandaş oyunu verdi milletvekili seçildi. Şimdi diyorlar ki hayır sen hapisten çıkamazsın. Niçin? Can Atalay'ın da bir an önce çıkması lazım. Diğerlerinin de bir an önce çıkması lazım. Hiç kimse düşüncelerinden ötürü yargılanmamalı.