Kemal Kılıçdaroğlu Mersin'de şehit ailesini ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Eren Kış-6 Operasyonu'nda şehit olan Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulunurken yanına HDP destekçisi vekillerini götürmedi.

Tunceli'nin Ovacık kırsalında, devam eden Eren Kış-6 (Mercan Dağları) Operasyonu'nda, Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu (32) şehit düşmüştü.

Türkiye'yi yasa boğan şehadet haberinin ardından aileye acı haber verildi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE ZİYARETİ

Türk bayraklarını evlerine asan aileye taziye akını başladı. Şehrin yanlız bırakmadığı şehit ailesini Mersin'de gerçekleştirilecek miting için dün gece kente gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu da ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu taziye evi olan şehit Mutlu'nun 6 ay önce evlendiği eşinin Toroslar'daki babaevine geldi.

Şehit Celil Mutlu'nun eşinin ailesine taziye dileğinde bulunan Kılıçdaroğlu, Kur'an tilavetini dinledi, dua etti ve bir süre aile ve Mersinlilerle sohbet etti.

TANRIKILU VE ALTAY'I GÖTÜRMEDİ

Kılıçdaroğlu'na Mersin ve çevre illerdeki yerel yöneticiler ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır eşlik etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun, her ziyaretinde yanında bulundurduğu HDP ile yakın ilişkili milletvekillleri Sezgin Tanrıkulu ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ı yanında götürmemesi dikkatlerden kaçmadı.





