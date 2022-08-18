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    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye konusunda dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

    Kemal Kılıçdaroğlu Suriye politikasına ilişkin, "Bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi” dedi.
    • 18.08.2022 - 15:14
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    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye konusunda dediğimiz noktaya gelmeleri doğru

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’daki bir otelde partisinin üye katılım törenine katıldı.

    Tören açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu’nun gündeminde, Suriyeli sığınmacılar ile kaçak göçmenler vardı.

    İktidara gelindiği takdirde Suriyelileri en geç 2 yıl içine ülkelerine göndereceklerini söyleyen Kılıçdaroğlu, kaçak statüsündeki Afganların İran’a verileceğini ifade etti.

    Öte yandan Suriye’ye yönelik politikaya yönelik açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “Dediğimiz noktaya gelmeleri doğru.” dedi.

    “Kimsenin ölmesini istemeyiz”

    DHA’nın haberine göre; Kılıçdaroğlu açıklamalarına şu ifadeler ile devam etti:

    “2 ana akım var. Birincisi Suriye'den gelenler, ikincisi bin kilometreyi İran üzerinde aşıp Türkiye'ye gelenler. Suriyeli kardeşlerimiz bir iç savaştan kaçarak geldi. Kucağımızı açtık. Kimsenin ölmesini istemeyiz ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı.

    “Bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan daha fazla”

    Her türlü yardımı gene yapalım ama Türkiye'ye dağılmaları doğru değil. Buna izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar. 81 ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Hatta bazı mahallelerde Suriyeli nüfusu, Türk nüfusundan daha fazla. Ne yapacağız şimdi?

    “Afganlar sığınmacı değil, kaçak”

    Allah nasip eder iktidara gelirsek Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içerisinde Suriye'ye göndereceğiz. Afganlara gelince onlar sığınmacı değil, kaçak. Onları uluslararası hukuka göre İran'a geri vereceğiz. Çünkü İran üzerinden geldiler. Hangi sınırdan bize geldilerse o sınıra iade edeceğiz.”

    Kemal Kılıçdaroğlu: Suriye konusunda dediğimiz noktaya gelmeleri doğru #1

    “Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru”

    Türkiye'nin Suriye politikasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Suriye politikasında da bizim dediğimiz noktaya gelmeleri doğru. Umarım başarılı olurlar. Keşke bizi daha önceden dinleselerdi. Keşke bu olaylar olmasaydı. Hatalarından dönmek istiyorlar, ne kadar dönecekler bilmiyorum. Umarım bu hatalardan dönme, kendilerinin özgür iradesiyle gerçeklemiş olur." açıklamasında bulundu.


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