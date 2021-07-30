Kemal Kılıçdaroğlu, yangın bölgesine gitme kararı aldı

Kemal Kılıçdaroğlu, orman yangınlarının çıktığı Antalya ve Muğla'ya giderek incelemelerde bulunacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan yangınların ardından İstanbul'daki programını iptal etti.

CHP Lideri, yangın bölgesine gitme kararı aldı.

Konuyla ilgili açıklama CHP'den geldi.

"MANAVGAT, MARMARİS VE BODRUM.."

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

"Kılıçdaroğlu, orman yangınından etkilenen Antalya ve Muğla illerine gidecek. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Nermin Güneş için düzenlenecek cenaze töreninin ardından sırasıyla, Manavgat, Marmaris ve Bodrum’da, orman yangınlarından etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak"