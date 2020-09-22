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    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tabipler Birliği'ne destek ziyareti

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tabipler Birliği'ne destek ziyareti

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Tabipler Birliği'ne destek vermek için ziyarette bulundu. Kapıda karşılanan CHP Lideri'ne, girişte siyah kurdele taktılar.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.09.2020 - 12:11
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    Tabipler Birliği krizi devam ediyor...

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde "ihanet oluşumu" dediği ve "kapatılsın" çağrısı yaptığı Tabipleri Birliği (TTB), siyasetin gündeminde...

    KILIÇDAROĞLU'NDAN DESTEK

    Devlet Bahçeli'nin Tabipler Birliği "kapatılsın" açıklamasından sonra kuruma ilk destek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan gelmişti.

    SİYAH KURDELE

    CHP Lideri, yine destek kapsamında Tabipler Birliği'ne bugün saat 12.00'de ziyarette bulundu.

    Ana binaya girişi sırasında dışarıda karşılanan Kılıçdaroğlu'nun yakasına siyah kurdele takıldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Tabipler Birliği ne destek ziyareti #1

    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Tabipler Birliği'ne destek ziyareti ViDEO

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Tabipler Birliği ne destek ziyareti #2

    DEVLET BAHÇELİ NE DEMİŞTİ

    MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, birkaç gün önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamalar ile Türk Tabipler Birliği'ne tepki göstermişti.

    Tabipler Birliği'nin, şu anki hassas dönemde insan ve toplum sağlığı hakkında asılsız şaibe ve şüpheleri körüklediğini söyleyen Bahçeli, kurumun acilen kapatılması gerektiğini söyleyerek şu ifadeleri kullanmıştı.

    "Adı Türk olan, gerçekte bölücülüğün ve terörizmin saklandığı karanlık oluşum olan bu birliğin milletimizin ne bir özlemini ne de hedef ve hayallerini paylaştığı vakidir. 16 Eylül'de Twitter'den yaptığım açıklamanın sonuna kadar arkasındayım. Türk Tabipleri Birliği derhal kapatılmalıdır. Aynı zamanda dediğim şudur: Bu Birliğin yöneticilerinden hesap sorulmalıdır. Bakıyorum ki, malum medya organları, kalemini satmış sözde yazar çizer taifesi bizi eleştiriyor. Hepsi birden ağız birliği yapmışlar, Milliyetçi Hareket Partisi'ne nefret kusuyorlar. Mayalarının ve mizaçlarının gereğini yapıyorlar."

    Kemal Kılıçdaroğlu ndan Tabipler Birliği ne destek ziyareti #3

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