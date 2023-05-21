Kemal Kılıçdaroğlu'nun dilek tutup taktığı bilekliği hala kolunda 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan karşısında yenilgiye uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, umudunu ikinci tura bıraktı.. 28 Mayıs'a hazırlanılan süreçte bir video paylaşan Kılıçdaroğlu'nun seçim öncesi dilek tutup taktığı marteniçka bilekliğini hala çıkarmadığı görüldü.

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Türkiye, 14 Mayıs'ta sandığa giderek seçimi yaptı..

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı TBMM'de çoğunluğu ele alırken, Cumhurbaşkanı adayları arasında yüzde 50+1 oy oranına ulaşan olmadı.

Buna rağmen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bir seçimde daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerisinde kaldı.

Bu kapsamda 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimleri için adaylar yeniden hummalı çalışmalarını sürdürüyor..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı katıldığı tüm seçimlerden hezimetle ayrılan CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise ümidini bir bilekliğe bağladı...

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla seçmenlere seslendi.

Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcılarının dikkatini bir ayrıntı çekti.

Bileklik hala kolunda

Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçimleri öncesinde dilek tutup koluna bağladığı çok eski bir Balkan geleneği olan marteniçka bilekliğini çıkarmadığı görüldü.

Leylek görünce dileği kabul olacaktı

31 Mart 2019 seçimlerinin arifesinde de kolunda gördüğümüz bileklik, Balkan coğrafyasının yaygın bahar ritüellerinden biri olarak biliniyor.

Mart ayının başında takılmaya başlanan bileklik, senenin ilk leyleği görüldüğü zaman çıkarılarak meyve veren bir ağacın dalına bağlanıyor.

Mart ayında leylek görürseniz ve bileğinizde marteniçka varsa dileğinizin gerçekleşeceğine inanılıyor.

Ancak görünen o ki Kılıçdaroğlu'nun dileği hala gerçekleşmedi..