Kira artış hesaplama 2025: Aralık ayı kira zammı açıklandı mı, kaç oldu?

- Aralık 2025'teki kira zammı oranı, Kasım ayı TÜFE verilerine göre netleşecek.
- TÜİK, enflasyon verisini 3 Aralık'ta saat 10.00'da açıklayacak.
- Kasım ayında belirlenen %37,15'lik kira artış oranına göre, 15.000 TL olan mevcut kira, 20.572,5 TL olacak.
Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen kira artış oranı için gözler TÜİK'den gelecek açıklamalara çevrildi.
Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı tavanı, kasım ayında yüzde 37,15 olarak belirlenmişti.
Aralık 2025 için belirlenecek oran merak konusu oldu.
Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar...
KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI
Aralık 2025’te uygulanacak kira zammı, TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı TÜFE verilerine göre netleşecek.
TÜİK tarafından 3 Aralık tarihinde saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kira zam oranı netleşecek.
KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Mevcut kira bedeli: 15.000 TL
Kira zam oranı: % 37,15
Zamlı fiyat: 5.5725
Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL