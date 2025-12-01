Kira artış hesaplama 2025: Aralık ayı kira zammı açıklandı mı, kaç oldu? Ev ve işyeri için belirlenecek olan kira artış oranı, Aralık ayının ilk gününde merak konusu oldu. Kiracılar ve konut sahipleri, "kira zammı açıklandı mı", "kira artış oranı yüzde kaç olacak" araştırıyor. İşte, konuya dair son detaylar...

Göster Hızlı Özet Aralık 2025'teki kira zammı oranı, Kasım ayı TÜFE verilerine göre netleşecek.

TÜİK, enflasyon verisini 3 Aralık'ta saat 10.00'da açıklayacak.

Kasım ayında belirlenen %37,15'lik kira artış oranına göre, 15.000 TL olan mevcut kira, 20.572,5 TL olacak. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Ev sahibi ve kiracılar tarafından yakından takip edilen kira artış oranı için gözler TÜİK'den gelecek açıklamalara çevrildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı tavanı, kasım ayında yüzde 37,15 olarak belirlenmişti. Aralık 2025 için belirlenecek oran merak konusu oldu. Peki, Aralık ayı kira artış oranı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar... KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI Aralık 2025’te uygulanacak kira zammı, TÜİK'in açıklayacağı Kasım ayı TÜFE verilerine göre netleşecek. TÜİK tarafından 3 Aralık tarihinde saat 10.00’da açıklanacak enflasyon verisinin ardından kira zam oranı netleşecek. KİRA ZAMMI HESAPLAMA Mevcut kira bedeli: 15.000 TL Kira zam oranı: % 37,15 Zamlı fiyat: 5.5725 Yeni kira bedeli: 20.572,5 TL Gündem Haberleri CHP kurultayında güç savaşı: İmamoğlu'na yakın isimler çizik yedi

