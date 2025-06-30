Kırıkkale’de düğün ve eğlence organizasyonlarında taahhütname zorunluluğuna uymayanlara ceza yağdı

Kırıkkale’de yapılan düğün, nişan, asker uğurlama gibi eğlence etkinliklerinde, çevreyi rahatsız etmeyen, trafik güvenliğini tehlikeye atmayan kurallara uyacaklarına dair yazılı sözleşme (taahhütname) isteniyor.

Bu belgeyi vermeyen organizasyonlar cezalandırılıyor.

23-29 Haziran tarihleri arasında polis ekipleri, 39 organizasyondan taahhütname aldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ancak, 3 gün öncesinde bu belgeyi vermeyen 10 etkinliğe toplam 29 bin 530 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurusıkı tabanca ele geçirildi, bazı sürücülere gürültü ve trafik kurallarını ihlal etmekten cezalar kesildi.

Yetkililer, bu denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.