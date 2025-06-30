Abone ol: Google News

Kırıkkale’de düğün ve eğlence organizasyonlarında taahhütname zorunluluğuna uymayanlara ceza yağdı

Kent merkezinde emniyet güçleri, düğün ve benzeri etkinliklerde çevre ve trafik güvenliği için taahhütname şartı getirdi. Uymayan 10 organizasyona toplam 29 bin 530 lira ceza kesildi.

İHA İHA
Güncelleme:
Kırıkkale’de düğün ve eğlence organizasyonlarında taahhütname zorunluluğuna uymayanlara ceza yağdı

Kırıkkale’de yapılan düğün, nişan, asker uğurlama gibi eğlence etkinliklerinde, çevreyi rahatsız etmeyen, trafik güvenliğini tehlikeye atmayan kurallara uyacaklarına dair yazılı sözleşme (taahhütname) isteniyor.

Bu belgeyi vermeyen organizasyonlar cezalandırılıyor.

23-29 Haziran tarihleri arasında polis ekipleri, 39 organizasyondan taahhütname aldı.

DENETİMLER SÜRÜYOR

Ancak, 3 gün öncesinde bu belgeyi vermeyen 10 etkinliğe toplam 29 bin 530 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca kurusıkı tabanca ele geçirildi, bazı sürücülere gürültü ve trafik kurallarını ihlal etmekten cezalar kesildi.

Yetkililer, bu denetimlerin devam edeceğini, vatandaşların huzurunun ve güvenliğinin öncelikli olduğunu belirtti.

Gündem Haberleri