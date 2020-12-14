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    Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

    Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist C.G, yasa dışı yollarla yurda girmeye çalışırken hudut birliklerince Hatay'da yakalandı.
    • AA
    • 14.12.2020 - 10:53
    • Güncelleme : 14.12.2020 - 11:00
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    Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay'da yakalandı

    Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan ve kırmızı bültenle arandığı belirlenen Fransız uyruklu C.G. isimli terörist yakalandı.

    FARKLI BİR İSİMLE TANITMAYA ÇALIŞTI

    Yapılan inceleme sonucunda teröristin, Fransız uyrukluları bünyesinde barındıran Fırkatul Gurba isimli yapı içerisinde yer aldığı tespit edildi.

    Kendini farklı bir isimle tanıtmaya çalışan terörist, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Kırmızı bültenle aranan Fransa uyruklu terörist Hatay da yakalandı #1

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