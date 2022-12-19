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    Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

    Hudut birlikleri, Suriye'den ülkemize sızmaya çalışırken yakalanan şüphelinin İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğunu tespit etti.
    • 19.12.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 12:12
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    Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı

    Yurdun sınırları Hudut Kartalları'na emanet...

    Yurt içi ve sınır bölgelerinde teröre geçit vermeyen Mehmetçik, yasa dışı yollarla ülkemize geçmek isteyen şahıslara fırsat vermiyor.

    Son olarak Hatay sınır hattında hareketlilik yaşandı.

    DEAŞ'lı terörist sınırda yakalandı

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    Açıklamada, İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı bir teröristin, Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışırken yakalandığı bilgisi yer aldı.

    "Ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı"

    MSB tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

    "DEAŞ’lı bir teröristin Suriye’den ülkemize sızmaya çalışacağına ilişkin bir duyum üzerine Hatay sınır hattında gerekli tedbirler alınarak Jandarma ile müşterek operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu şahıs ülkemize sızmaya çalışırken başarılı şekilde yakalandı.

    Yapılan incelemede yakalanan teröristin İnterpol tarafından 'kırmızı bültenle' aranan DEAŞ’lı bir terörist olduğu tespit edildi."

    Kırmızı bültenle aranan terörist sınır hattında yakalandı #1


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