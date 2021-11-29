Ankara'dan Kırşehir'e giden yolcu otobüsünde yapılan kontrolde, koronavirüs hastası tespit edildi. Hasta, "Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı" diyerek savunmada bulundu.

Ankara'dan Kırşehir'e seyehat eden yolcu otobüsü, Kırıkkale'de trafik kontrol noktasında durduruldu.

Asayiş ve koronavirüs kapsamında yolculara GBT sorgulaması yapan jandarma ekipleri, yolcu konumundaki Figen Erdoğan'ın (40) PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi.

3 BİN 469 LİRA CEZA

Durumun İl Salgın Denetim Merkezi'ne bildirilmesiyle bölgeye gelen filyasyon ekipleri, karantina kurallarını es geçen kadına ve otobüs firmasına 3 bin 469'ar lira ceza kesti.

Kırşehir'deki yolcu otobüsünde koronavirüs hastası tespit edildi VİDEO

"KARANTİNAMIN BİTMESİNE 2 GÜN KALDI"

Kardeşinin cenaze töreninden geldiğini ifade eden Figen Erdoğan, "Kardeşim inşaattan düştü. Öleli 6 gün oldu. Ben de özel arabayla Ankara’ya gittim. Karantina süremin bitmesine 2 gün kaldı." şeklinde konuştu.

OTELDE KARANTİNAYA ALINDI

Buradaki işlemlerin ardından koronavirüs hastası Figen Erdoğan, otelde karantinaya alındı.





