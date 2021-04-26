Kısıtlamalara uymayan 47 bin 61 kişiye işlem uygulandı

19-26 Nisan'da sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 47 bin 61 kişi hakkında adli ve idari işlem yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması bu sabah saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, 19-26 Nisan arasındaki denetim raporunu açıkladı.

47 BİN 61 KİŞİ KISITLAMAYI İHLAL ETTİ

Bakanlık, kısıtlama ihlalinde bulunan 47 bin 61 kişi hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ve idari işlem yapıldığını belirtti.

Bakanlığın yazılı açıklamasında şu ifadelere yer aldı:

"Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla, salgınla mücadelede temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler belirlenerek, uygulamaya geçirilmiştir. Gelinen aşamada mutasyona uğrayan virüsün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı gibi ülkemizde de görülen varyantlar sebebiyle hasta sayılarında artış yaşanmaktadır. Vaka sayılarında son dönemde yaşanan bu artış nedeniyle ülke genelinde 'kısmi kapanma' uygulamasına geçilmiştir.

Kısmi kapanma döneminde, hafta içi sokağa çıkma kısıtlaması 19.00 -05.00 saatleri arasında, hafta sonlarında ise; cuma günü saat 19.00'da başlayıp cumartesi ve pazar günün tamamını kapsayıp pazartesi günü saat 05.00'te bitecek şekilde uygulanmaktadır. Bu kapsamda 19 -26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 47 bin 61 kişiye adli ya da idari işlem uygulanmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip, tam normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize; bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz."