KIZILELMA, orta irtifada bir testi daha başarıyla tamamladı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından, insansız hava aracı Bayraktar KIZILELMA'nın orta irtifada bir testi daha başarıyla tamamladığını duyurdu.

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Türkiye'nin savunma sanayide göz bebeklerinden biri olan Bayraktar KIZILELMA'dan bir başarı daha geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından Kızılelma'nın etkileyici yeni görüntülerini paylaştı.

KIZILELMA'dan orta irtifa testinde bir başarı daha

Bayraktar paylaşımında Türkçe ve İngilizce olarak, KIZILELMA'nın bir testi daha geçtiğini belirterek, “Bayraktar KIZILELMA, orta irtifada bir testini daha başarıyla tamamladı” dedi.

2024'te seri üretime geçilecek

Bayraktar KIZILELMA projesi 2021 yılında başladı. 14 Kasım 2022'de üretim hattından çıkan Bayraktar KIZILELMA, Çorlu'daki AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde yer testlerini başarıyla tamamladı. İnsansız savaş uçağının bugüne kadar iki prototipi başarıyla üretildi. İlk uçuşunu 14 Aralık 2022'de yaptı; 1 yıl gibi rekor bir sürede de gökyüzüyle buluştu.

Nisan ayı boyunca Uçuş Test Kampanyası kapsamında planlanan uçuş ve sistem tanımlama testlerini başarıyla tamamladı. Bayraktar KIZILELMA'nın geliştirme ve üretim faaliyetleri sürüyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretime geçmesi hedefleniyor.

Akıllı filo

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, hava-yer görevleri ve yapay zekâ kabiliyetiyle hava-hava muharebesi icra edecek. Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı düşük radar kesiti sayesinde sahip olacağı düşük görünürlük ile Türkiye için güç çarpanı olmayı hedefliyor.

Kısa pistli gemilerden kalkış ve iniş kabiliyeti ile muharebe sahasında devrim gerçekleştirecek bir platform olacak. Bayraktar KIZILELMA, bu yeteneği sayesinde denizaşırı görevlerde önemli rol üstlenerek Mavi Vatan'ın korunmasında stratejik görevler yapacak.

8.5 ton kalkış ağırlığı, 1500 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olan Bayraktar KIZILELMA, milli AESA radar ile yüksek durumsal farkındalığa da sahip olacak. Milli olarak geliştirilen tüm mühimmatları kullanacak olan Bayraktar KIZILELMA, akıllı filo otonomisi ile görev yapabilecek.