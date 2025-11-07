KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk yurt dışını ziyaretini Türkiye'ye yapacak

- KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak.
- Erhürman, önümüzdeki hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
- Ziyarette bir dizi temas gerçekleştirmesi beklenen Erhürman, geçtiğimiz seçimde yüzde 62,76 oy alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştireceği ülke belli oldu.
Lefkoşa, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor.
TÜRKİYE'YE GELİYOR
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erhürman, önümüzdeki hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.
Ziyaret kapsamında Erhürman'ın bir dizi temasta bulunması bekleniyor.
OYLARIN YÜZDE 62,76'SINI ALMIŞTI
Erhürman, 19 Kasım'da yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.
Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı.