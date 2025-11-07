KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, ilk yurt dışını ziyaretini Türkiye'ye yapacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın, ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştireceği ülke belli oldu.

Lefkoşa, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın ilk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Erhürman, önümüzdeki hafta perşembe günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek.

Ziyaret kapsamında Erhürman'ın bir dizi temasta bulunması bekleniyor.

OYLARIN YÜZDE 62,76'SINI ALMIŞTI

Erhürman, 19 Kasım'da yapılan ve sekiz adayın yarıştığı seçimde oyların yüzde 62,76'sını alarak Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Ankara'nın desteklediği ve iki devletli çözümü savunan eski Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise oyların yüzde 35,81'ini almıştı.