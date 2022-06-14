KKTC'de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı

Milli Savunma Bakanlığı, KKTC'de konuşlu 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı'nın Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra ettiğini duyurarak fotoğraflar paylaştı.

Türkiye, bir yandan terörle bir yandan da uluslararası hukuk çerçevesinde Akdeniz ve Ege'deki haklarını korumak için haklı mücadelesine devam ediyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Killit Operasyonu ile PKK teröristleri tek tek yok edilirken Suriye'nin kuzeyindeki hainler için de hazırlıklar sürüyor.

Türkiye'nin deniz sınırlarında ise Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi ile Yunanistan'ın, tehditkar ve tahrik edici tutumları devam ediyor.

Son olarak Yunan hükümetinin, Ege'de silahsız statüdeki adalara silah ve asker konuşlandırmaya başlaması ipleri iyice gerdi.

Tehditlere karşı tatbikatlar son hız

Bu kapsamda Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı her daim hazır olmak için kahraman Mehmetçik'in tatbikatları da devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde başarı ile icra edilen Efes-22 tatbikatından sonra KKTC'de de Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı icra edildi.

Mehmetçik KKTC'de sahaya çıktı

Konuya ilişkin açıklama, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapıldı.

Açıklamada, "28’inci Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı / KKTC 230’uncu Mekanize Piyade Alay Komutanlığı tarafından “Erken Müdahale Kuvveti Tatbikatı” icra edildi." denildi.