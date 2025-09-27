KKTC'de skandal karar: Güney'de serbest bırakılan başörtüsü Kuzey'de yasak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin gündemi başörtüsü yasağı...

KKTC'de nisan ayında Bakanlar Kurulunun "kanun gücünde" çıkardığı kararname ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Disiplin Tüzüğü" değiştirilmiş ve liselerde başörtülü eğitim serbest bırakılmıştı.

SENDİKALAR GREVE GİTTİ

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), karardan sonra süreci Anayasa Mahkemesi'ne taşımış ve başörtülü öğrencilerin derse girdiği liselerde greve gitmişti.

KTOEÖS'ün skandal başvurusu üzerine, KKTC Anayasa Mahkemesi'nde yapılan oturumda, bir başka skandal yaşandı.

YÜKSEK MAHKEME YASAK DEDİ

Bakanlar Kurulunun nisan ayında aldığı kararla değiştirilen, liselerde öğrencilerin başörtülü eğitim görebilmesinin önünü açan Milli Eğitim Bakanlığı "Disiplin Tüzüğü"nün 2'ye karşı 3 oyla Anayasa'ya aykırı olduğuna hükmedilerek iptali kararlaştırıldı.

GÜNEY'DE SERBEST, KUZEY'DE YASAK

Dikkat çekici olan bir husus da Kıbrıs’ın güney kesiminde, bu tartışmaların çoktan kapanmış olması.

Rum kesimindeki okullarda öğrencilere başörtü takma hakkı tanınıyor.

Bu basit karşılaştırma bile, KKTC'deki 'laiklik' kavramının adeta istismara açık bir kalkan olarak kullanıldığını gösteriyor.

BAKAN ARAKLI'DAN SERT TEPKİ

Alınan skandal karara KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı da sert tepki gösterdi.

Bakan Arıklı, Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki uygulama ile KKTC alınan yasağı karşılaştırdı.

"MÜSLÜMAN KUZEY KIBRIS'TA BAŞÖRTÜSÜ YASAK"

Arıklı, "Hristiyan güney tarafta başörtüsü serbest. Müslüman Kuzey Kıbrıs'ta başörtüsü yasak. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bunu anlatmaya çalışıyoruz. Ayrıca muhalefetin de bu konuda sağduyulu davrandığını meseleyi germediğini de özellikle görüyorum." diye konuştu.