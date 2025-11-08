Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan fabrikada çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin 2 dakikada olay yerine ulaştığı görüldü.