Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anları

Kocaeli'de 6 kişiye mezar olan fabrikada çıkan yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı. Saniyeler içerisinde yükselen dumanlar ve patlama sesleriyle birlikte bölgede yaşanan panik anları kameraya yansıdı. İtfaiye ekiplerinin 2 dakikada olay yerine ulaştığı görüldü.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 22:30
  • Kocaeli'de bir kozmetik fabrikasında çıkan yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.
  • Yangının ilk anlarına ait görüntülerde, dumanların hızla yayıldığı ve patlama sesleriyle panik yaşandığı gözlendi.
  • İtfaiye ekipleri yangına 2 dakikada müdahale etti ve olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde çıkan yangında 6 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı kozmetik fabrikasında itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri çalışma gerçekleştirdi.

Hayatını kaybeden 6 kişinin cenazesi ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yangında ölenlerin Esma Dikan, Hanım Gülek (65), Şengül Yılmaz (55), Nisa Taşdemir (17), Tuğba Taşdemir (18) ve Cansu Esatoğlu (16) olduğu belirlendi.

FACİA BÖYLE GELMİŞ

6 kişiye mezar olan fabrikadaki yangının ilk anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Yangının ilk anlarına ait güvenlik kamerası görüntülerinde tesisten yükselen dumanların kısa sürede patlamaya dönüştüğü anlar yer aldı.

Patlama sesiyle birlikte çevrede büyük panik yaşandığı, bazı vatandaşların araçlarına koştuğu, bazılarının ise meraklı gözlerle olayı izlediği görüldü.

Büyük korku ve paniğin yaşandığı o anlar saniye saniye kaydedildi.

İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış anından sadece 2 dakika sonra bölgeye ulaşması ise dikkat çekti.

Yangınla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

