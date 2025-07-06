Kocaeli'de bariyere çarpan otomobilin tavanı koptu: 4 yaralı

Kocaeli'de yaşanan kazada A.V. yönetimindeki otomobil, yol ayrımında kontrolden çıkarak önce orta bariyere, ardından yol kenarındaki diğer bariyere çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle otomobilin tavanı koparken, sürücü A.V. ve yolcular Ö.V., M.V. ile M.V. yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra çevredeki hastanelere sevk etti.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin inceleme başlattığı bildirildi.
Araç, çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, ulaşımda kısa süreli aksama yaşandı.