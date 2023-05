Kocaeli'de milli görüşçülerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tam destek Saadet Partisi'nin Kocaeli kurucu ilçe ve belediye başkanları, düzenlenen basın toplantısında Saadet Partisi'nin yanlışlarını kabul etmediklerini ifade ederek, Cumhur İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklediklerini açıkladı.

İHA

Kocaeli'de Saadet Partisi'nin eski kurucu ilçe, belde ve ilçe belediye başkanları, düzenlenen basın toplantısında bir araya geldi.

Milli görüşçüler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Erbakan Hoca'mız her seçimin bir öncekinden daha önemli olduğuna işaret ederdi"

Her seçimin bir önceki seçimden daha önemli olduğuna dikkat çeken Eski Saadet Partisi İzmit İlçe Kurucu Başkanı Sinan Üner, "Rahmetli Erbakan Hocamız, 'Bütün seçimler önemlidir ama bu seçim hepsinden daha mühimdir' diyerek her seçimin bir öncekinden daha önemli olduğuna işaret ederdi. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri, çok partili hayata geçişten bugüne kadar yapılan bütün seçimlerden daha önemlidir. Bir tarafta Rahmetli Erbakan Hocamızın söylediği gibi Yeniden büyük Türkiye, lider ülke Türkiye ve yeni bir dünya idealiyle yerli, milli ve tam bağımsız Türkiye anlayışıyla emperyalizme karşı dimdik duran Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı; diğer tarafta ise FETÖ, PKK/ KCK, PYD/YPG gibi terör örgütlerinin sözcüsü ve kuklası YSP adı altında HDP gibi ülkenin bütünlüğüne karşı savaş açanların destekçisi CHP ve ortaklarından oluşan, arkasına sadece bu terör örgütlerini değil, ülkemize karşı her türlü şer ittifakını kuran Emperyalistleri de alan ve bunu hiçbir şekilde gizlemeyen bir ittifak." dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğimizi ilan ediyoruz"

Sinan Üner, sözlerini şöyle sürdürdü: