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    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısından ilginç savunma

    Uyuşturucu madde ticareti yaptığı için yargılanan sanık savunmasında, "Evde bulunan terazi, hassas terazi değildir. Çok kilolu olduğum için rejim yaparken kullanmak amacıyla almıştım” dedi.
    • 21.04.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 17:10
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    Kocaeli'de uyuşturucu satıcısından ilginç savunma

    Kocaeli'de uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarını alan narkotik dedektifleri, E.Y. isimli şahsı takibe aldı.

    Şahsın evinde yapılan operasyonda bir miktar metamfetamin ve terazi ele geçirildi.

    Ekipler tarafından maddelere el konulurken, şüpheli ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    'Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti' suçundan tutuklanan E.Y.’nin, Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi.

    Savunmasıyla şaşkına çevirdi

    Duruşma salonunda avukatı hazır bulunurken sanık ise SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

    Suçlamaları kabul etmeyen E.Y., “Ben 2021 yılı Mayıs ayından itibaren 20-25-30 fişek halinde metamfetamin maddelerini S.D. isimli şahıstan içmek amacıyla alıyordum. En son S.D.'den 13 fişek metamfetamin maddesi almıştım. S.E. isimli şahıstan ise 17 bin TL karşılığında uyuşturucu maddesi almıştım, hepsi evde duruyordu. Evde bulunan terazi, hassas terazi değildir, çok kilolu olduğum için rejimde kullanmak amacıyla almıştım. Kesinlikle uyuşturucu madde tartmak için kullanmadım zaten ona uygun bir terazi değildir. Evde toplu olarak bulunan metamfetamin maddesini buzdolabında bulunduruyordum. Eve yapılan baskında en büyük olan ve buzdolabına sakladığım uyuşturucu maddeyi polis ekipleri bulamadı. Etkin pişmanlıktan yararlanmak adına uyuşturucunun yerini polislere bildirdim.” dedi.

    Tutukluluğunun devamına karar verildi

    İHA'nın haberine göre mahkeme heyeti, S.E. hakkında uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan suç duyurusunda bulundu. E.Y.’nin ise tutukluluğun devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

    Kocaeli de uyuşturucu satıcısından ilginç savunma #1

    Kocaeli de uyuşturucu satıcısından ilginç savunma #2


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