Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan kavga sonucu bir kişi bıçaklandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, yaralıyı hastaneye kaldırırken, durumunun ağır olduğunu bildirdi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen kavga kanlı bitti.

Mevlana Mahallesi üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple kavga çıktı.

Kavganın daha da hararetlenmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin çalışmaları sonrasında kavga eden grup dağıtıldı. Kalabalığın dağılmasının ardından Erkan G. isimli bir vatandaşın bıçaklanarak yaralandığı ortaya çıktı.

BIÇAKLANAN VATANDAŞ HASTANEYE KALDIRILDI

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan Erkan G., tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedaviye alınan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kocaeli'nde iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklandı VİDEO

