Kore gazisi Ahmet Çamoğlu, Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı

- Kore gazisi Ahmet Çamoğlu, 94 yaşında hayatını kaybetti.
- Çamoğlu'nun cenaze töreni, Akpınar Mahallesi Camisi'nde düzenlendi.
- Törene yerel yönetim temsilcileri, emniyet ve askeri personel ile Çamoğlu'nun ailesi katıldı.
Kore gazisi Ahmet Çamoğlu'ndan acı haber...
Ordu'nun Akkuş ilçesinde yaşayan Çamoğlu, dün tedavi gördüğü Ünye'deki özel bir hastanede hayatını kaybetti.
KORE GAZİSİNİN CENAZESİ, AYNI MAHALLEDE TOPRAĞA VERİLDİ
Çamoğlu için Akkuş ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi Camisi'nde tören düzenlendi.
Gazinin, Türk bayrağına sarılı tabutu tören mangası tarafından camiye getirildi.
Caminin avlusunda öğle vakti cenaze namazı kılındı. Namazın ardından Çamoğlu'nun cenazesi, aynı mahallede toprağa verildi.
KORE GAZİSİNE SON GÖREV
Törene, Akkuş Kaymakam Vekili Mustafa Özhan, Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, emniyet ve askeri personel ile Çamoğlu'nun ailesi katıldı.