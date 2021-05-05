Koronavirüs Bilim Kurulu video konferans yöntemi ile toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, toplantının ardından saat 18.00’de açıklama yapacak.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirler ve aşılama çalışmaları devam ediyor.

Mücadele sürecinde uygulanacak tedbirler ve aşılamaya ilişkin son bilgiler için gözler, bugün yapılacak Bilim Kurulu toplantısına çevrildi.

Koronavirüs Bilim Kurulu'nun, bugün saat 16.30’da video konferans yöntemiyle toplanacağı duyuruldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında yapılacak toplantının ardından Bakan Koca'nın, saat 18.00’da YouTube üzerinden canlı yayın ile açıklama yapacağı açıklandı.

TAM KAPANMA SONUÇLARI GÜNDEMDE

29 Nisan tarihinden bu yana uygulanan tam kapanma döneminde elde edilen sonuçlar, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca başkanlığında toplanacak Bilim Kurulu’nun gündeminde olacak.

KABİNE TOPLANTISINA YÖN VERECEK

Toplantının ardından Bakan Koca’nın yapacağı açıklamaların, 17 Mayıs’ta bitecek olan tam kapanmanın ardından gerçekleştirilecek Kabine toplantısına yön vermesi bekleniyor.

SPUTNİK AŞILARININ İLK SEVKİYATI BU AY

Dr. Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerdeki Edirne Valiliği ve Sultan 1’inci Murad Devlet Hastanesi ziyareti sırasında, il değerlendirme toplantılarına katılarak açıklamalarda bulundu.

Aşı ile ilgili sürece ilişkin bilgi veren Koca, 6 ay içinde 50 milyon doz Sputnik aşılarının temin edileceğini duyurdu.

İlk sevkiyatın bu ay gerçekleşeceğini söyleyen Bakan Koca’nın, Bilim Kurulu toplantısı sonrası bir aşı açıklaması daha yapması bekleniyor.

40 YAŞ ÜSTÜNE HAZİRAN’DA AŞI

Haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstü vatandaşların, yaz boyunca ise 18 yaş üstü vatandaşların aşılanmaya başlanmasının istendiğini kaydeden Bakan Koca’nın, toplantı sonrası yapacağı aşılam takvimi hakkındaki açıklamaları ve Faz 2 çalışmaları biten yerli aşının son durumuna ilişkin bilgiler merak konusu.

TAM KAPANMA SONRASI UYGULANACAK TEDBİRLER

İl değerlendirme toplantısında, “Son haftalarda gördüğümüz vaka artışı nedeniyle tam kapanmaya geçmek zorunda kalındı. 17 günlük kapanma ile hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Tedbirleri vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Durumun ağır hasta ve vefatlarda da görülmeye başlanacağını düşünüyoruz.” açıklamalarını yapan Bakan Koca’nın, 17 Mayıs’ta bitecek tam kapanmanın ardından uygulanacak tedbirlere ilişkin de bilgi vermesi bekleniyor.