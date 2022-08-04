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    KPSS üzerinden Süleyman Soylu'yu hedef alan haberler asılsız çıktı

    Süleyman Soylu'yu 2017 yılında kaymakamlarla çekilen bir fotoğraf üzerinden KPSS'de soruların sızdırılması ile ilişkilendirmeye çalışan medya organlarının yalanları ortaya çıkartıldı.
    • Haber Merkezi
    • 04.08.2022 - 15:39
    • Güncelleme : 04.08.2022 - 16:09
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    KPSS üzerinden Süleyman Soylu'yu hedef alan haberler asılsız çıktı

    Türkiye gündeminde KPSS sorularının sızdırılması iddiası var.

    Konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ile devletin tüm kurumları el koyarken farklı kollardan araştırma ve soruşturmalar devam ediyor.

    Bunun yanında muhalif medya grupları ise yaşanan olay üzerinden iktidar üyelerini hedef alarak yalan haber üretmeye başladı.

    CHP'li vekilin iddiası haberleştirildi

    Bu grupların hedefinde ise İçişleri Bakanı Süleyman Soylu var.

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in, Soylu'nun bir fotoğrafını “Bilin bakalım Yediiklim Yayınevi’nde kimin fotoğrafının çıkması hiç şaşırtmadı.” paylaşımı, muhalif medyada haberleştirildi.

    KPSS üzerinden Süleyman Soylu yu hedef alan haberler asılsız çıktı #1

    Fotoğrafı izinsiz kullandılar

    KPSS olayı ile ilişkilendirilmeye çalışılan Soylu'nun, söz konusu fotoğrafının ise 105. dönem kaymakam adaylarıyla çekildiği, yayınevinin fotoğrafı izinsiz kullandığı ortaya çıktı.

    2017'de kaymakam adayları ile çekildi

    Söz konusu fotoğrafın 31 Temmuz 2017’de çekildiği ve ayrıca Bakanlık Twitter hesabından da paylaşıldığı belirlendi.

    KPSS üzerinden Süleyman Soylu yu hedef alan haberler asılsız çıktı #2

    KPSS üzerinden Süleyman Soylu yu hedef alan haberler asılsız çıktı #3

    KPSS üzerinden Süleyman Soylu yu hedef alan haberler asılsız çıktı #4

    KPSS üzerinden Süleyman Soylu yu hedef alan haberler asılsız çıktı #5


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