Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu Başkanı Kürşat Mican, aile birliğini bozan ve çocuklara dayatılan LGBT yapılanmalarının sonlanması için 150 bin imzayla TBMM'ye başvuracaklarını açıkladı.

İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda bir araya gelen dernek ve platform başkanları, 18 Eylül'de düzenlenecek LGBT karşıtı yürüyüş için çağrıda bulundu.

Yapılan çağrıda, Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu tarafından LGBT dayatmasına yönelik açıklama yapıldı.

Platform Başkanı Kürşat Mican, 18 Eylül'de Saraçhane'de "Büyük Aile Buluşması" adı altında düzenlenecek etkinlik öncesinde basını bilgilendirdi.

18 Eylül'de Saraçhane'de toplanacaklar

LGBT'nin yurt dışı kaynaklarından destek alarak okullarda ve sosyal hayatta güçlü yapılanmalara gittiğine dikkat çeken Mican, bu yapılanmanın aile kurumuna zarar verdiğini ifade ederek her yaştan insanı 18 Eylül'de Saraçhane'ye beklediklerini söyledi.

Kürşat Mican: LGBT derneklerinin kapatılması için TBMM'ye başvuracağız VİDEO



150 bin imza toplandı

Tüm Türkiye'de topladıkları 150 bin imza ile LGBT'ye karşı durmaya devam edeceklerinin altını çizen Mican, toplanan imzalarla birlikte hazırladıkları raporu TBMM'ye sunacaklarını belirtti.

Yaptığı basın açıklamasında "Bizler Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu olarak yıllardır tertiplediğimiz programlarla, eylemlerle, etkinliklerle ve kampanyalarla ülkemizi, nesillerimizi, aile yapımızı çökertmek isteyen bu arkası derin, sapkın örgütle mücadele etme gayreti içerisindeyiz" ifadelerini kullanan Mican, TBMM'ye sunacakları raporu ise şu sözlerle aktardı:

TBMM'ye gidecekler

"LGBT örgütünün tüm derneklerinin, yapılanmalarının kapatılması; tüm propaganda faaliyetlerinin durdurulması ve yasaklanması için yıllardır verdiğimiz mücadeleye ek olarak imza kampanyası düzenledik ve 150 bin imzaya ulaştık. Çok yakında bu imzaları da hazırladığımız raporla birlikte TBMM'ye sunacağız."





"Siyasilerden açık açık destek bulmaları..."

Mican, "Hızla artan dernek ve kulüp sayları, üye sayıları, üniversite, lise yapılanmaları, sanatçıların sahnelerde paçavra bayraklarını açar hale gelmesi, İstanbul’umuzda sözde onur yürüyüşleri tertip etmeleri ve bu yürüyüşleri muhtelif şehirlerde de tertip etmeye yeltenmeleri, bazı siyasilerden de açık açık destek bulmaları, ana akım medyada, sosyal medyada, dergi, kitap, gazete vs. her türlü neşriyata rahatça ulaşıp propagandalarını icra etmeleri, milletini ve mukaddesatını seven her bir vatan evladını dehşete düşürmektedir." açıklamasında bulundu.

18 Eylül günü 14.30'da Saraçhane'de başlayan etkinlik, Beyazıt Meydanı'na yürüyüşle birlikte sona erecek.