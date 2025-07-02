Leman dergisine soruşturmada şüpheliler adliyede

Leman’ın skandal karikatürü...

Daha öncede İslam'a ve Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v) yönelik skandallara imza atan sözde "mizah" dergisi Leman'dan, yeni bir skandal daha geldi.

26 Haziran tarihli sayısında Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) ve Hz. Musa'yı karikatürize eden dergiye tepki yağdı.

Skandala ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma başlatıldığını belirterek "İnançlarımıza yönelik saygısızlık asla kabul edilemez." demişti.

Bu kapsamda da başlatılan soruşturma sürüyor.

4 ŞÜPHELİNİN İŞLEMLERİ TAMAMLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e (s.a.v) yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen derginin yazı işleri müdürü Zafer Aknar, grafiker Cebrail Okçu, karikatürün sahibi Doğan Pehlevan ile müessese müdürü Ali Yavuz, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürüldü.

MALİ SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Leman dergisi hakkında yeni bir soruşturma daha başlattı. Savcılık, “şüphelilerin yurt içi veya yurt dışından ya da yabancı kuruluşlardan eylemin gerçekleştirilmesine yönelik mali destek alıp almadıklarının tespit edilmesi” amacıyla mali soruşturma başlatıldığını açıkladı.