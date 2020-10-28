Libya'dan Fransız mallarına boykot fetvası

Macron'un "İslam karşıtı tutumu ve Hz. Muhammed'i hedef alan karikatürleri savunması" nedeniyle Fransız mallarını boykot etmenin, "her Müslüman'ın görevi" olduğuna dair Libya'da fetva yayınlandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Fransa'da devlet binalarının duvarlarına, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemesi ve Türkiye ile Fransa arasında yaşanan gerilim sonrası Libya Fetva Kurumu, Emmanuel Macron'un açıklamaları üzerine fetva yayınladı.

FRANSIZ MALLARINI ALMAMAK MÜSLÜMANLIK GÖREVİ

Kurumdan yapılan yazılı açıklama, "Tacir veya tüketici fark etmeksizin, tüm Fransız mallarından tamamen kaçınmak ve satın almayı bırakmak, her Müslüman'ın dini görevidir." ifadesine yer verildi.

PEYGAMBER SEVGİSİ FRANSIZ MALLARINDAN DAHA DEĞERLİ

Fransız ürünleri yerine alternatiflerine yönelmek gerektiğine işaret edilen açıklamada, alternatifi bulunamayan durumlarda ise "Peygambere duyulan sevgi, Müslümanlar için canları ve mallarından daha değerli olduğu için bu yokluğa sabredilmesi gerektiği" kaydedildi.

BOYKOT ETKİN BİR SİLAHTIR

Boykot uygulamasının, "acı verici ve etkin bir silah" olduğu vurgulanan açıklamada, "Siyonistlerle (İsrail devleti) ilişkileri normalleştirme yanlısı bazı Arap yönetimlerinin, boykotun faydasız olduğunu ifade eden titrek ve yoldan çıkmış çağrılarına kulak asılmaması" gerektiğine, önceki yıllarda aynı nedenle boykot edilen Danimarka'nın geri adım atarak Müslümanlardan resmi düzeyde özür dilemek zorunda kaldığına dikkat çekildi.

PROTESTOLAR DÜZENLENMELİ

Açıklamada ayrıca, İslam ülkelerinin yönetimlerinden Fransa ile ekonomik ilişkileri durdurmaları istenerek bu ülkelerdeki Müslümanlara da "Fransa'daki ırkçılık ve nefret söylemini" protesto etmek için gösteriler düzenleme çağrısı yapıldı.